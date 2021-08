Вода на керестурским базену добра за купанє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вода на керестурским базену, хтори ше находзи на Вельким бачким беґелю, ма ДОБРИ квалитет за купанє и рекреацию, понеже є зоз своїм квалитетом у II класи еколоґийного потенциялу, та є з тим вигодна за купанє и рекреацию – стої у звиту Заводу за явне здравє Зомбор.

Прикладнїк води з базену вжати 28. юлия, и у Заводзе окончена анализа, та заключенє о квалитету принєшене на основи провадзених хемийних, физично-хемийних и микробиолоґийних параметрох. Анализи закончени 2. авґуста, а думанє подписала специялиста гиґиєни, др Драґослава Чубрило.

Як стої у звиту, анализа будзе повторена и у авґусту, а подобни анализи квалитета беґельскей води окончени и на купалїщох на Вельким бачким беґелю у Крущичу, а штредком юлия и у Кули и Малим Стапару.

