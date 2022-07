Уж на шлїдуюцим рахунку за комунални услуги (лєтним авґустовским) у општини Вербас цена кубика води будзе векша за 10,6 одсто, так одлучене на предостатнєй схадзки локалного парламенту у Вербаше. Так будзе и на чопох у городзе дзе вода випитана и одвитуюцого є квалитету, а так будзе и у пейцох населєних местох дзе є од 2006. року забранєна за пице (и дзе є коло 15 динари туньша).

Же Коцур и Савине Село пошвидко достаню чисту, хемийно и бактериолоґийно одвитуюцу воду у своїх обисцох, особнє сом обявела у медийох уж даскельо раз, першираз пред даскельома роками. Нє прето же видумуєм вистки, або же сцем хвалїц локалну самоуправу, алє прето же ми компетентни людзе так гварели, у општини и комуналним подприємстве. Приключованє на мрежу наисце ше требало уж збуц, прето же комплетни роботи на вибудови 14 километери длугокого цивоводу по Савине Село и потребна водоводна мрежа поробени, а поробени и барз вельки, наисце капитални укладаня до звекшованя капацитету на „Водозахвату” у Вербаше. Мушим надпомнуц же у тей дїловней єдинки наисце єст фаховцох без хторих би ше анї по тото у тей цалей приповедки нє сцигло, алє нажаль, як и вшадзи индзей у нас, тото же маце фахових и вредних людзох и далєй нє значи же проєкт будзе поробени на час.

О, гей…

Проєкт кошта 4,1 милион евра подписани зоз Нємецку розвойну банку (КfW), вони дали 30% безповратно, а 70%, односно, 2,87 милиони евра општина Вербас будзе одплацовац зоз ґрейс периодом од пейц роки хтори вишол пред мешацом.

