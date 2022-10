Водзме сами бриґу о себе

Превентивни самопрепатрунок першох и препатрунки з дияґностичнима методами требали би постац нашо звикнуце. Наисце нє одбераю вельо часу, а кельо нам то може помогнуц нє мож досц наглашиц.

По словох др Драґани Дїлас, котра по фаху радиолоґ-онколоґ и специялиста за дияґностику охореня першох, у Войводини кажда осма жена охори од рака першох. У Сербиї рочно охоря 4 500 жени, а 1 700 особи ше нє виборя з тоту хороту. Тоти податки указую же рак першох барз часте и чежке охоренє, алє нєшка доступни велї дияґностични методи котри нам оможлївюю же бизме на час одкрили хороту, цо значи же вельку векшину тих случайох мож вилїчиц.

– Нє зна ше точно цо причина тому охореню, окрем же єст ґенски мутациї БРЦ А-1 и А-2 ґенох котри ше нашлїдзую по женскей линиї, гвари др Дїлас. Медзитим, од шицких дияґностификованих случайох, лєм 10 одсто виволани зоз ґенскима мутациями. Други фактори охореня то хормонска терапия зоз женским полним хормоном естроґеном, затитосц (пре звекшанє естроґена у масних тканьох), зарйованє першовей клїтки пре даєдни други малиґни хороти и други…

У нєшкайшим чаше найприступачнєйши методи за одкриванє рака першох ултразвук и мамоґрафия. Ултразвук ше найчастейше роби при младших женох, после 30 рокох, алє барз важне же би тот препатрунок поробела фахова особа. Ту и мамоґрафия котра и надалєй важи як златни стандард у дияґностификованю и треба ю робиц на кажди два-три роки. Маґнетна резонанца найдовирлївша метода, гоч и вона нє може одкриц кажди рак, драга є, длуго тирва препатрунок и нє практикує ше ю як рутински препатрунок, гвари дохторка Дїлас.

ПРЕЦО ВАЖНЕ КОМБИНОВАЦ ДИЯҐНОСТИЧНИ МЕТОДИ

Кед уж пойдземе на препатрунок першох, сиґурно же сцеме достац прави и довирлїви резултати. Дохторка Дїлас нам потолковала прецо важне комбиновац ултразвук и мамоґрафию:

– Резултати мамоґрафиї першох котри составени углавном зоз масней тканї точни скоро 90 одсто, алє за перши котри составени зоз густей шлїжнїковей тканї резултати точни лєм коло 20 одсто. Алє, кед ше ґу тому препатрунку дода и ултразвук, вец довирлївосц резултатох виноши коло 85 одсто. Маґнетна резонанца дава точносц од коло 90 одсто у зависносци од файти тканї першох, апарата, фаховосци особи…

Барз важне же би млади жени после трицетого рока почали ходзиц на ултразвучни препатрунок першох. Ту нєт зарйованя и мож го робиц частейше. Мамоґрафски препатрунки треба робиц на кажди два-три роки, а препоручує ше женом после 40, евентуално 45. року.

ЧИ ШЕ ТУМОР МОЖЕ ВРАЦИЦ?

Коло 20 одсто женох котри мали карцином перши у своїм живоце достаню карцином и на другей перши. Тото цо по словох др Дїлас нєобходне, то же би ше нєпоштредно пред першу операцию поробел детальни препатрунок на маґнетней резонанци, з чим би ше одкрило и евентуални мали карциноми на другим месце. Же би ше хорота нє врацела, пациєнти часто достаню зарйованє и даєдну зоз системскей терапиї (цитостатики, лєбо хормони) з чим ше особу щици од врацаня хороти.

На концу, дохторка поручела шицким, нє лєм женом, алє и хлопом, же карцином першох нє хорота котру достава хтошка други, алє зме шицки у истей мири подложни охореню. Прето треба порядно окончовац самопрепатрунок першох и нє прескаковац ултразвук, лєбо мамоґрафию.

ОДКРИЦ КАРЦИНОМ НА ЧАС – ЦО ТО ЗНАЧИ?

Кед дахто зоз самопрепатрунком, лєбо даєдну дияґностичну методу одкриє даяку нєправилносц, односно кед хорота огранїчена лєм на першу, кед нєт метастази, кед тумор менши од 15 мм, вец ше рахує же карцином одкрити на час, а успишносц вилїченя векша од 80 одсто.

