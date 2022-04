Водицова икона идзе до Нового Саду

НОВИ САД – Образ Водицовей икони Мацери Божей з малим Исусом прешлєй соботи нащивел остатню стация, тє. филиялу кулянскей парохиї и вирних у Крущичу, а на соботу, 30. априла, свойо путованє по шицких наших парохийох икона закончи у конкатедрали св. апостолох Петра и Павла.

Там будзе закончуюца програма после даскельомешачней интензивней роботи тє. законченє того духовного проєкту нашей епархиї котри тирвал од октобра прешлого року, бо на таки способ Мария Водицова нас обєдинєла, приблїжела ше ґу нам и дала нам свою защиту и заступнїцтво.

Икона будзе тирвацо одложена у конкатедрали, та з тей нагоди ше орґанизує така програма, же на 16 годзин там будзе благодарни Молебен до мацери Божей котри одслужа нашо паноцове.

Потим будзе мала духовна програма у котрей буду участвовац вирни и дзеци з даєдних наших парохийох, а на концу у церковней сали будзе приготовена закуска и вистава рижних предметох за молитвени живот.

