„Води Войводини” започали акцию полєшованя

КУЛА – Явне водопривредне подприємство Води Войводини початком того тижня почало вельку акцию полєшованя Кули.

У рамикох акциї, на коло 80 гектари, буду засадзени вецей од 170.000 саднїци баґрена, тополї и верби. До акциї полєшованя ше попри занятих у Води Войводини уключели и члени пчоларских дружтвох зоз кулскей општини, зоз помоцу гражданох Кули, як и членох Еколоґийного руху зоз Вербасу, а коло 5 тисячи саднїци малого баґрена засадзели од такволаного древеного мосту на побрежю Велького бачкого беґелю спрам Вербасу.

На початок акциї полєшованя пришол и Срдян Кружевич, окончователь длужносци директора Явного водопривредного подприємства Води Войводини, хтори наявел ище подобни акциї, а спомнуту акцию полєшованя потримала и Општина Кула.

