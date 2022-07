„Водова фестˮ ознова у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – После 9 рокох павзи, у Руским Керестуре ознова будзе орґанизовани музични фестивал „Водова фестˮ на хторим свойо наступи потвердзели домашнї рок, панк-рок и драм енд бейс виводзаче – „Atheist rapˮ, „Neozbiljni pesimistiˮ, „Crayz cousinsˮ, „Drop senseiˮ i „Tina & Dareˮ, як и госци зоз Горватскей, панк-фолк бенд „Brkoviˮ хтори и главни гедлайнере того вечара.

За розлику од скорейших рокох кед ше Фестивал отримовало у лєтним периодзе на керестурским базену, тогорочна Водова фест будзе у кус вименєним єшеньским виданю, односно у завартим просторе, у Спортскей гали, и будзе отримана лєм єден дзень, соботу, 22. октобра.

Уходнїци за тот музични фестивал годно купиц од пондзелку 11. юлия на сайту Gigstix.com и у шлєбодним предаваню на централенй билетарници Gigs tix-a у Новим Садзе, а годно их купиц и у других местох по Войводини – у Руским Керестуре, у Кули, Оджаку, Србобрану, Зомбору и Апатину, з тим же список конкретнєйших локацийох будзе накнадно обявени.

Промо карти ше будзе предавац по цени од 999 динари, у понукнуцу познєйше буду и окремни ВИП карти чия цена будзе накнадно обявена, а карти годно купиц и на уходзе, на дзень Фестивала.

Орґанизаторе Фестивалу – Владимир Чизмар, Бане Боянович, Владан Боянович, Катарина Чизмар, Наташа Медєши и Оливера Алич.

