„Водовод и канализация” окончує вимиванє мрежи

ВЕРБАС/САВИНЕ СЕЛО – У рамикох порядного отримованя системи на Водозахвату у Савиним Селу, екипи Дїловней єдинки „Водовод и канализация” того тижня буду окончовац вимиванє водоводней мрежи у тим месце.

Вимиванє ше будзе окончовац од нєшка, 30. мая, по 3. юний у периоду од 8 по 14 годзин. Пре наявени роботи, у визначеним периоду мож обчековац зменшани прицисок и благе замуценє води.

З Дїловней єдинки „Водовод и канализация” дзекую шицким жительом на сцерпеню и порозуменю.

