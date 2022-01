Войводянски штреднї школи од пондзелку на онлайн настави

ВОЙВОДИНА – Министер просвити, науки и технолоґийного розвою Бранко Ружич, як наведзене на сайту того Министерства, гварел же Тим за школи, на схадзки отриманей 5. януара принєсол одлуку же би од пондзелку, 10. януара, штредньошколци на териториї АП Войводини наставу провадзели на далєкосц, односно по трецим моделу орґанизациї образовно-воспитней роботи.

Тим за школи и далєй будзе провадзиц епидемийну ситуацию, а шлїдуюца схадзка заказана за 13. януар.

За школярох штреднїх школох у Войводини друге полрочє почина 10. януара, за основцох 17. януара, а за других школярох 24. януара.

