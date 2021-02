Вочи епилоґу; анонимна безсмертносц

Любел бим вериц билим мантилом.

Гей, так сом бул думал насловиц тоту, лєбо даєдну з чечуцих колумнох цо подписуєм. Роздумуюци о атрофиї смисла Гипократовей пришаги, у поровнаню з чесним пионирским, младежским, катонацким, першу причасцу и подобнима словами, цо нам их живот бул намесц(ов)ал. Кедиш коло Вилїї ми ше родичи реторично опитали цошка цо ми здабало на, можебуц, найважнєйше питанє одкеди маме медзисобней роботи; на щесце, домерковано сом загамовал рефлекс, застал и парафразовал нєурядову вияву локалного авторитета у здравстве, докладаюци же мам и инши и векши з тим становиском. Так сом ше позбул звишней полемики у обисцу дзе ше систему слуха, по моїм на нєдосц критични способ. Лекция о демократиї у нєпоштредней пракси и драгоцине досвидоменє о шпорованю енерґиї за убудуце. Ясно, слово було о „имунизациї”. Превидносц еуфемизма од вше мала очиглядну компромитуюцу прикмету. Тераз баржей як гоч кеди.

З другого боку, осторожно провадзим франту при младих приятельох коло вибору єдней з файтох, знаце чого. Гоч ми анї кус нє шмишне як цо им зна буц, ту уж приставам на дискусию, нє без порозуменя, понеже добре паметам як сом у їх возросту знал баґателизовац з (власним) часом, маєтком, одлуками, самим животом донайпосле. Щесце же у тих бешедох ше фокус якош спонтано вимесцує до културно-уметнїцких катеґорийох, цо ше якош и профиловало у просторе котри ми компетентни даваю за явни вислов. Особнє ме цеши же мам луксуз и чесц нєпоштредного шведоченя у творчих процесох наших младих силох, нє ридко звонка институцийох (Валет-Гарди, Медєши Шукс, З. Павлович, П. Дешич..) То вец дзешка и замеркованє и дефиниция проф. Тамаша же як „жиц културу”. У паралели зоз тим, спомнуц бим и академиково наводзенє архетипских прикметох Русинох, прейґ тотемскей жвирки видри. Цо знова у складзе з становиском (призабул сом автора) же „найлєпши катона тот котри нєобачуюци”. Вецей о таких наших руских анонимних геройох, з нагоди идуцей обяви, блїжей ивенту у котрим ше ма трафиц, у рамикох локалней аґенди, нєодлуга по Велькей ноци.

У медзичаше, най бисце и ви були „Героє власних животох” (Евросонґ 2015.), так вам нєформално жичим з нагоди китайского нового року (Бияли), цо ниа, праве почал.

#нєверимчарнимдресом

#фаркащикскоруменя

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово.

