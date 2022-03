Вочи осмому марцу богате понукнуце у центру валала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того року, Осми марец, медзинародни дзень женох, у Руским Керестуре означени зоз богатим понукнуцом квеца и других пригодних дарункох на Осмомарцовским вашаре котри тирва од 6. до 8. марца у центру валала.

У самим центру валала єст поставени вецей як 20 розлични штанди на котрих мож купиц насампредз квеце, козметику, прикраски и рижни продукти власного виробнїцтва.

Пре епидемийну ситуацию Осми марец того року у керестурским оддзелєню Предшколскей установи Бамби, єй оддзелєня дзецинскей заградки Цицибан, означени без традицийних програмох дзецох своїм мацером. Заш лєм, шицки воспитачки вєдно зоз дзецми научели вецей писньочки о тим швету, а кажде дзецко своєй мацери порихтало дарунок.

Школяре нїзших класох Основней школи Петро Кузмяк зоз своїма учительками тиж означели швето 8. марец, на креативних роботньох правели винчованки и дарунки.

