Жима почала, а найскорей и прейдзе у знаку омикрон вариянти вирусу корона, оценюю фаховци. Цо нас чека наяр, ище ше нїхто нє одшмелєлює проґнозовац. Актуелна форма вирусу, чийо зявенє и швидке ширенє перше спричинєло панїку, a такой потим є дзекуюци його благей слики преглашени за „спасителя” чловечества и „остатнї гвозд до труни” чечуцей пандемиї, хтора ше после нього сама од себе загаши, наисце бениґнєйша од предходнїкох, алє уж скоро извесне же є нє остатня.

Предвидзовало ше, а випатра ше и зисци, же хто ґод нє прелєжал ковид у остатнїх даскельо мешацох, найскорей ше обере од омикрону. Януар указал же песимистични проєкциї були точни. Кед по Новим року дотедишнї „узвичаєни” тисяч-два новоохорени дньово одразу скочели на пейц, седем, дзевец тисячи, а вец каждодньово, по нєшка вецей як 10 000 нови реґистровани случаї (потерашнї „рекорд” цалей епидемиї витворени вовторок, 25. януара – 19 901 случаї у єдним дню), випатра же докмало уж нє будзе хто обрац ше, бо ше шицки дотераз уж пооберали, одбольовали и дай Боже, виздравели. Же можебуц наисце так, гутори и рахунок по хторим можебуц лєм штварцина таких цо ше им видзи же су коронични, односно лєм тоти цо ше наисце чувствую хори, пойду до ковид-амбуланти и так ше реґиструю до статистики. Векшина можлїву инфекцию одболює дома, без симтомох. Нажаль, каждодньово плациме високу цену – уж два тижнї нєт дня без голєм 30 умартих, а остатнї даскельо днї число ближей ґу 60 як ґу 50. Тиж нажаль, прешвечлїва векшина тих цо подлєгли, нє були вакциновани… Гоч звучи бездушно, то прилаплїва статистика – кед зме остатнїраз мали подобни числа умартих, влонї у новембру, дньово було лєм 2-3 тисячи новоохорених, а нє 19 як тераз. Чом гварим же то прилаплїве? Прето же яґод да зме витворели (голєм коло дачого!) вседружтвени консензус же то нормални стан з хторим мож жиц…

Зоз таку проґресию и природну динамику, у идеалним моделу хорота би ше наисце могла загашиц сама од себе. Алє, живот, швет и людзе нє математични модел, алє досц нєпредвидлїви феномен.

Ниа, наприклад, узвичаєно роздумани и дисциплиновани Скандинавци. Норвежска и Данска тих дньох, у штред омикронскей габи, помали утаргую шицки рестриктивни мири. Гваря, вецей нєт потреби. Маю вакциноване вецей як 80 одсто популациї так же и попри велького числа новообраних, нє обчекую прицисок на здравствену систему. Прето одлучели пущиц най вирус цо скорей залапи каждого кого потераз ище нє дорвал, та най ше загаши сам од себе, скорей як цо мутирує до шлїдуюцей букви алфабету. Рахую же то потирва ище тидзень-два. Думаю же стан у сушедстве, а то цала Европа, нє будзе уплївовац на їх плани. Гоч ше ище нє случело же од єдного здравого яблука виздравела цала кошарка.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)