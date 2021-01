Всеночне на Вилїю скорей як прешлих рокох

ОПШТИНА ШИД – У церкви у Шидзе на Вилїю Всеночне того року заказане на 20 годзин, два годзини скорей як звичайно, кед є служене на 22 годзин.

На перши, други и треци дзень швета богослуженя, по словох пароха о. Михайла Режака, буду на 10 годзин, а на перши дзень будзе и мированє.

У церкви у Беркасове, по словох пароха о. Владимира Еделинския Миколки, Всеночне будзе на 19 годзин, Служби Божо на перши и други дзень на 10, 30 годзин и на други дзень будзе и мированє.

О. Еделински додава же у церкви у Бикичу на Вилїю Всеночне будзе служене на 21 годзину, на перши и други дзень швета Служби Божо буду служени на дзевец годзин, на други дзень будзе и мированє, а на треци дзень богослуженє на 10,30 годзин.

