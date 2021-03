Всоботу була велька роботна акция на дильовох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На поволанку Месней заєднїци прешлей соботи ше одволали 38 парасти хтори зоз своїма тракторами и прикочами розвожели глїну по дильовох у керестурским хотаре. Планує ше дальше ровнанє и ушоренє дильовох, кед хвиля допущи за шлїдуюци два, три тижнї.

На Ризничовей долїни при теметове пейц утоварйоваче кладли глїну до прикочох, а тиж так и на улїци Ирини Провчи, и гоч чежко преценїц, по словох секретара Месней заєднїци и главного орґанизатора роботней акциї, розвежене може буц и 500 прикочи глїни найвецей на Червинску драгу, на дильови на Билей и на други найкритичнєйши места у хотаре, а робело ше од рана до вечара.

Секретар Пашо барз задовольни же ше керестурски польопривреднїки, котри ше обецали, и одволали прешлей соботи участвовац добродзечнє и зоз своїм горивом и механїзацию, а уж ше робело и даскельо днї у предходним тижню, у меншим обсягу. Як виявел Пашо, наздава ше же у акциї помогнє и Општина Кула, бо дильови у керестурским хотаре орґанизовано нє ушорйовани остатнї петнац роки.

