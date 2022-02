Всоботу була велька роботна акция ровнаня дильовох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Найвекша часц ярнєй роботней акциї ровнаня дильовох поробена всоботу, у акциї по цалим хотаре участвовали коло 30 польопривреднїки зоз своїма тракторами и механїзацию.

Ровнанє дильовох розпочате ище прешлого тижня, и шицки учашнїки робели спрам свойого шлєбодного часу, найвекша часц зробена всоботу, алє плановане же би ше робело и у наиходзацим тижню, покля ше нє ушори шицки дильови дзе то потребне.

На отриманей схадзки прешлого тижня орґанизаторе направели основни план же котри дильови найкритичнейши, и подзелєли ше до ґрупох хтори розподзелєни по часцох у хотаре. Тиж так, кажде хто ма дзеку, може ше приключиц роботней акциї.

За нафту польопривреднїки зберали, а мож ище вше дац донацию у минималней вредносци од 2.000 динари у просторийох Землєдїлскей задруґи Керестурска паприґа. Локална самоуправа Општини Кула за тоту намену опредзелєла 350.000 динари (прешлого року 200.000). Попри приватней механїзациї, у роботней акциї хасновани и ґредер за котри польопривреднїки прешлого року назберали средства.

