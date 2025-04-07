Всоботу була явна годзина руского язика

СУБОТИЦА – Явна годзина руского язика у рамикох виборней настави була отримана всоботу, 5. априла, у ОШ „Иван Ґоран Ковачич”. Штернацецеро школяре и їх учителька Мая Дюмич привитали представнїкох Националного совиту и НВУ „Руске слово”.

Спред Националного совиту, школярох и їх родичох привитал предсидатель Йоаким Рац и предсидатель Вивершного одбору Славиша Сабадош, як и Олена Папуґа предсидателька Одбору за образованє НС.

Зоз НВУ „Руске слово” на явну годзину пришол директор Бориса Варґа и главна редакторка Часопису за дзеци „Заградка” Ясмина Дюранїн котра за дзеци обдумала и вєдно з нїма реализовала креативну роботню. На концу, представнїки Руского слова, школяром и учительки подаровали найновши виданя дзецинских кнїжкох и дзецинского часопису.

Медзи школярами була и Духна Паланчаи котра одрецитовала стихи писнї „Дзивчатко” авторки Меланиї Римар, писню зоз котру участвовала на Зонскей смотри рецитаторох.