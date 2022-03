Всоботу одбавена „Вина” Драмского студия „Арт”

СИВЕЦ – У рамикох 75. Општинскей смотри драмскей творчосци „Велимир Сандич-Велько” одбавена и „Вина” по тексту Небойшу Ромчевича у режиї Владмира Надя Ачима Драмского студия „Арт” Дома култури Руски Керестур.

„Вина” у виводзеню Адриани Надь и Якима Виная бавена такой другого дня смотри котра тирва по 30. марец, а плановане виводзенє пейц представох.

Першого дня наступели домашнї ґлумци Драмскей секциї „Велимир Сандич Велько” зоз представу „Зайдз, гварел чловек” по тексту Ивана Велисавлєвича, у режиї Миливоя Младєновича, трецого дня внєдзелю бавели аматере зоз Театру „Стеван Сремац” зоз Червинки „Ожалосцена фамелия” Бранислава Нушича у режиї Иґора Павловича, пондзелок на репертоару була представа „Седем” у режиї Слободана Ноґавицу зоз Младежскей сцени Културного центру Кула.

Остатня представа будзе бавена на стреду, 30. марца, на сцени у Крущичу под назву „Ласици” у режиї Деяна Цицмиловича у виводзеню Драмского студия „Луча” зоз Крущичу.

Резултати смотри би требали буц познати нєодлуга по законченю, понеже Зонска смотра плановна уж такой од 8. до 14. април.

Орґанизатор и домашнї смотри Културно просвитна заєднїца Општини Кула и Дом култури Сивец, а покровитель локална самоуправа Општини Кула.

