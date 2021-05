Всоботу отримана роботна акция у коцурским Каритасу

КОЦУР – Всоботу, 15. мая, у просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре отримана роботна акция. Того дня пошорени його просториї и двор, як и простор опрез коцурского Каритасу.

У роботней акциї котра облапяла ушорйованє нукашнїх просторийох, зредзованє шматох котри людзе донираю и приноша до Каритасу за людзох у потреби, участвовали валалчанє котри поряднє ту волонтираю.

Числени волонтере, як и даєдни члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици, окрем нукашньосци пошорели и двор, орезали древка у дворе, алє и опрез Каритасового будинку.

З тей нагоди, координатор парохиялного Каритасу Янко Салонтаї подзековал шицким присутним волонтером и церковним одборнїком на помоци. Тиж, виражел задовольство, а и подзековносц волонтером и людзом добрей дзеки на труду, помоци и часу котри видвоєли же би ше закончела робота. По його словох, барз го радує же кажде помага на способ яки може, та так и єден чловек з валалу, понеже нє могол участвовац у акциї, за шицких тих котри вредно робели обезпечел закуску и ошвиженє.

Каритасово просториї, як визначел на Салонтаї, по законченим ушорйованю буду порихтани за наиходзаци период и шицки плановани активносци.

