Всоботу поховани парох о. Михайло Малацко

РУСКИ КЕРЕСТУР – Єрейске хованє пароха керестурского и катедралного протоєрея ставрофора о. Михайла Малацка отримане всоботу на 10 годзин у катедралней церкви св. оца Миколая зоз Службу Божу хтору предводзел парох коцурски о. Владислав Рац.

Зоз нїм сослужели 22-ме священїки зоз нашей Епархиї, як и представителє зоз Крижевскей, а тиж и даскельо священїки римокатолїцкого обряду.

Од покойного о. Малацка, попри фамелиї одпитали, ше и велї вирни керестурскей парохиї, алє и зоз Суботици, Шиду дзе тиж службовал, та и з велїх других наших парохийох. Од почитованого о. Малацка одпитали ше и велї други госци и його приятелє зоз рижних местох, як и представителє велїх наших институцийох, месних и локалних власцох.

У мено епархиї од покойного ше одпитал о. Владислав Рац, а у мено крижевскей о. Владимир Седлак, а пренєшене сочувствиє и од владики Саскатунского и наших священїкох зоз Канади.

Обряд хованя у храму закончени зоз три раз обходом коло церкви, а вец труна одвежена на керестурски теметов дзе о. Малацко поховани.

