Всоботу поховани ґлумец-аматер Янко Рац

РУСКИ КЕРЕСТУР – У своїм осемдзешатим року живота, всоботу на керестурским теметове поховани дипл. инж. польопривреди, длугорочни ґлумец – аматер Янко Рац, ветеран нашого Театра хтори ше нєсподзивано упокоєл 23. октобра.

Народзел ше 19. авґуста 1942. року у Руским Керестуре дзе 1957. року закончел основну школу, а стредню польопривредну школу закончел у Футоґу 1961. року. Дипломовал на Польопривредним факултету у Новим Садзе 1967. року.

Перше роботне место мал у ЗПЗ „Русин“ у Руским Керестуре, такой по законченю Стреднєй польопривредней школи, 1961. по 1966. рок, а вец 1966. по 1968, рок роби у фабрики „Витал“ у Вербаше. Од 1968. по пензионованє 1996. року робел у Польопривредним комбинату „Перши май“ у Руским Керестуре.

Зоз театралну дїялносцу ше почал занїмац ище як школяр висших класох основней школи у Руским Керестуре, при наставнїкови Юлинови Колєсарови, як член бабкарского театра. Медзитим, замерковани постал як ґлумец-аматер у 1969. року, безпостредно пред снованьом Аматерского руского театра „Дядя“ у рамикох Драмскей секциї Дому култури у Руским Керестуре, а вец як стаємни член Керестурскей сцен и АРТ „Дядя”. Єден є зоз шора наших славних театралних ветеранох, котри рознєсли славу нашого театра по цалей дакедишнєй Югославиї после успишних наступох на Союзним фестивалу аматерских театралних дружтвох на Хвару и у Требиню.

Од першей улоги Анучкина у Ґоґольовей „Женїдби” 1969. року активни Янко Рац на сцени бул у ище 35 театралних сезонох у вєдно 36 улогох, а остатня була у „Националней страґедиї” Славка Ороса 2014. року.

Вичная му памят!

