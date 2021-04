НОВИ САД – Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич наявел вибудов Фрушкогорского коридору за 1. май. Як гварел, тунел почнє у часци пендраня, односно спущованя на Иришски венєц.

– Почнєме зоз пребиваньом тунелскей циви, найдлугшей у Сербиї, думам же будзе длугока 3,5 километери. Рушаме зоз новосадского боку и то фантастична вистка за шицких, розуми ше и за Нови Сад – гварел городоначалнїк Вучевич.

