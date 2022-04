Вучичови и СНС найвекше довириє

ШИД – На виберанкох за парламент Републики Сербиї на подручу општини Шид спрам нєурядових податкох, найвекше довириє достала лїстина Александар Вучич – Вєдно можеме шицко, хтора достала 10.250 гласи односно 58,51 одсто, лїстина Мариника Тепич – Зєдинєни за побиду Сербиї достала 1.292 гласи або 7,37 одсто, лїстина Милица Дюрдєвич Стаменковски – Сербска странка Заветници достала 782 гласи або 4,46 одсто, лїстина др Милош Йованович – Надїя за Сербию достала 731 глас або 4,17 одсто.

Кед слово о виберанкох за предсидателя Републики Сербиї, хтори тиж нєурядови, Александар Вучич достал 12.872 гласи або 72,51 одсто, Здравко Понош достал 1.861 глас або 10,48 одсто, Милица Дюрдєвич Стаменковски достала 857 гласи або 4,83 одсто, а др Милош Йованович достал 707 гласи або 3,98 одсто.

До виберацкого списку були уписани 29.495 гражданє з правом гласа, а гласац вишло 61,80 одсто и гласало ше на 39 виберацих местох.

