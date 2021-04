Вчера бул отворени пункт за вакцинованє у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, нєдзелю 25. априла по першираз бул отворени пункт за вакцинованє у Руским Керестуре. З тей нагоди вакцину продукователя Файзер достали вкупно 204-еро гражданє котри ше пред тим приявели штварток до Месней заєднїци.

По словох секретара МЗ Михайла Пашу, вакцинованє орґанизоване релативно швидко за даскельо днї, з цильом же би ше могли вакциновац и тоти особи котрим можебуц бул проблем одход на вакцинованє до Кули, а тиж ше нє мушело приявйовац на порталу еУправи.

Вакцинованє окончене у валалскей амбуланти, дзе були випочитовани шицки мири яки предписани пре епидемию, а бул обезпечени и превоз за старши особи котрим було проблем присц.

