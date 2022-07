Вчера вечар отримани „Одгуки з ровнїни”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На ревиялним наступу руских ансамблох „Одгуки з ровнїни” вчера вечар наступели учашнїки зоз дзешец наших местох у Войводини и госци з Републики Горватскей, односно културно-уметнїцких дружтвох зоз двацец єдну точку.

Вечар отворени зоз шпиванку „Ружи, червени ружи” хтору одграл Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо” Руски Керестур, а потим 61. Фестивал култури „Червена ружа” з пригоднима бешедами привитали предсидатель орґанизацийного Одбору Фестивала Желько Ковач и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Одгуки отримани на отвореней бини у дворе Школи „Петро Кузмяк”, а после дзецинского фестивалу „Червене пупче”.

Пред числену публику аматере ше представели зоз шпиванками и танцами, а дзепоєдни и з вецей точками, домашнї з Руского Керестура, потим аматере з Коцура, Нового Орахова, Дюрдьова, Нового Саду, Вербасу, Шиду, Бикич Долу, Кули и госци з Миклошевцох у Горватскей.

Конферансу водзели Адриана Надь Барна и Яким Винаї, руководителька манифестациї була Андрея Штефанко.

После наступу ансамблох друженє за публику и учашнїкох, зоз музику коцурских гудацох, отримане коло Спорскей гали.

Нєшка, другого фестивалского вечара, будзе отримани музични вечар змаганя младих шпивачох зоз забавнима композициями, а у другей часци наступ ветеранох, першираз наволани „Юлиян Рамач Чамо”. Програма на отвореней сцени у школским дворе почина на 20 годзин.

