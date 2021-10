Вчера и нєшка молитвова програма за 160-рочнїцу икони Водицовей Мариї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар у катедралней церкви отримана перша часц дводньовей молитвовей програми „Духовна обнова под покровом Мацери Божей Водицовейˮ з нагоди 160 рокох икони Водицовей Мариї.

Єй копию меншого формату намальовала мала шестра Мартина, и вона була виложена у штред катедралней церкви дзе ше вечар вирни модлєли и приватно, а потим и вєдно молитву Ружанца, хтору предводзели шестри служебнїци, а присутни бул и новоменовани парох о. Владислав Варґа и капелан о. Михайло Шанта.

Вони потим служели Службу Божу и Молебен до Богородици, а о. Варґа вец отримал и духовну бешеду о значносци Водици хтора нас зазберує тераз и прейґ реплики єй найстаршей икони, а здогаднул и на намаганє нєдавно упокоєного пароха о. Михайла Малацка же би ше у Водици вибудовал дом за стретнуца Емаус, та потримал же би ше то и витворело.

Ш. Михаїла потим поволала вирних и нєшка од 17 годзин на предлуженє молитвовей програми опрез водицовей икони, кед будзе модлєни Акатист до Богородици, потим тиж Ружанєц и Служба Божа.

Вона поинформовале же наютре, тоту меншу икону, шветочно однєшу до церкви у Старим Вербаше дзе будзе Кирбай и дзе ю владика Георгий пошвеци, и дзе останє два тижнї, а потим предлужи свойо путованє по парохийох нашей епархиї.

