Вчера и нєшка тирва Републичне змаганє за туристох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк, вчера отворене 20. Републичне змаганє зоз формованя и презентациї туристичних аранжманох, тє. аґенцийного и готелиєрского дїлованя, на хторим участвую 12 змагателє зоз цалей Сербиї. Домашню Школу представя школярка штвартей класи Нора Кайра Есе, а менторка єй професорка Бояна Милянич.

Змаганє шветочно отворела директорка керестурскей Школи Наталия Будински, хтора привитала присутних и визначела же туризем єдна з индустрийох хтори найшвидше рошню у цалим швеце.

На шветочносци у мено єдного з орґанизаторох, Универзитету Синґидунум з Нового Саду, бешедовал Петар Обрадович, хтори медзи иншим наглашел же 12 змагателє уж побиднїки, бо су найлєпши у Сербиї медзи 1.512 школярами матурантами напряму туристични технїчар.

На шветочним отвераню успих змагательом пожадала и Маша Керекеш зоз Кули, дакедишня школярка керестурскей школи и, дзекуюци єй першому месту на лоньским републичним змаганю, керестурска школа тераз домашня.

Попри змагательох и їх професорох з Беоґраду, Суботици, Нишу, Тителу, Лесковцу, Смедерева, Враня, Индїї, Баїней Башти, Чаєтини и Парачину, на отвераню змаганя були и представителє Општини Кула, заменїк предсидателя Кароль Валка, директор єй Туристичней орґанизациї, представителє Заєднїци економских школох, Школскей управи Зомбор, Факултету технїчних наукох и компаниї Сомболед.

Тота нагода тиж вихаснована же ше на початку домашня Школа представела госцом, зоз своїма специфичносцами и досягами.

Републичне змаганє ше закончує нєшка, и на 12,30 годзин плановане шветочне додзельованє дипломох и преглашенє побиднїка.

Спонзоре змаганя Општина Кула, хтора за тоту нагоду обезпечела нову опрему до учальнї за туристичних технїчарох, потим Туристична орґанизация општини Кула и Млєкара „Сомболед” зоз Зомбора.