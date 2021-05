Вчера на теметове, нєшка у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколя вирни вчера преславели Нєдзелю Шицких святих, та попри Службох Божих у катедралней церкви, на теметове служена панахида за шицких покойних.

Панахиду служели парох керестурски о. Михайло Малацко и парох нововербаски о. Иґор Вовк, а по заєднїцкей молитви була нагоди и за молитву и пошвеценє на поєдинєчних гробох.

З тей нагоди на теметов пришли велї Керестурци, алє и з других местох хтори ту маю похованих своїх блїзких. У казанї парох Малацко здогаднул же ше на теметов приходзи вєдно помодлїц за милих покойних прето же християнє веря до вичного живота.

Нєшка остатнї дзень мая котри пошвецени Пречистей Дїви Мариї, нєзаповедане швето Царици Богородици, та вечар на 19 годзин у Водици будзе Служба Божа и Молебен до Богородици, а з тим будзе закончени и Водицов тидзень, кед ше там кажди вечар служело богослуженя.

