Вчера одбавена дзецинска представа о еколоґиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дома култури у Руским Керестуре вчера виведзена представа Виволам вам тайну хтору пририхтали школяре штвартей и пиятей класи Основней школи Петро Кузмяк, а у рамикох тогорочного 53. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

Режию и адаптацию представи, по тексту Беноа Копеа, поробела учителька Ксения Бодянец, а текст драматизовал и преложел на руски язик Владимир Бодянец. У реализованю представи помогли шицки учительки, як и наставнїк Музичней школи Мирко Преґун.

Ґлумели школяре штвартей и пиятей класи основней школи – Исак Новта, Доротеа Рамач, Патрик Варґа, Яна Сивч, Денис Ковач, Тони Орос, Звонимир Мудри, Луция Бульчик, Валентина З. Гарди, Валентина В. Гарди, Валентина Тот, Лена Зелич, Тадей Виславски, Ксения Катрина и Урош Плавшич.

Представа була едукативного характеру, зоз тему о еколоґиї, а за циль мала розвиц еколоґийну свидомосц при школярох.

