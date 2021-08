Вчера преславена Матка Божа

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вчера преславене найвекше Марийово швето – Успениє пресвятей Богородици, тє. єй одход з того швета, як по християнскей традициї Исусова мац була з целом вжата на нєбо.

Швето означене на раншей и вечаршей Служби Божей у катедралней церкви, а найшветочнєйша була велька Служба у Марийовим святилїщу Водици. Служел ю о. Янко Колошнаї зоз Канади котри и наказовал о значеню того швета и Марийовим заступнїцтву и помоци вирним на їх духовней драги. Вирних споведали домашнї капелан о. Владимир Медєши и кулски о. Платон Салак ЧСВВ.

Служба Божа закончена зоз обходом коло церкви и Молебеном до Богородици, у Водици було красне число вирних, а медзи нїма и шестри Служебнїци.

Шестри ше зишли з нагоди законченя їх Капитули (Скупштини) на котрей за нову провинцийну шестру Провинциї св. Осифа, вибрана потерашня ш. Мартина Кмита.

