Вчера означени Дзень Школи Петро Кузмяк

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз пригодну програму у школским голу вчера означени Дзень Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк.

З тей нагоди о. д. директорка Школи Наталия Будински и єй помоцнїца Лїляна Фина привитали присутних, од предсидателя Општини Кула Дамяна Милянича, прейґ представительох месних власцох и Националного совиту Руснацох, до роботнїкох школи, представительох школярох и представительох дакедишнїх занятих.

Як визначела директорка, и преслава присподобена обставином у яких преходзи цали тот специфични школски рок. Потим зоз видеом представени активносци Школи, а потим и поєдинєчни успихи школярох основней и штреднєй школи яки посцигли на рижних змаганьох зоз рижних обласцох зоз котрих то було можлїве, од спорту, язикох, по рецитованє и писанє.

Присутним ше представела рецитаторка Валентина Новта хтора ше пласовала на Републичну смотру, а свою наградзену литературну роботу пречитал Леонтий Сивч. У голу була и мала вистава школярки Мии Чордаш, чия подобова робота тиж наградзена на єдним вельким конкурсу.

У Школи ше вельо робело на промоциї самей Школи, на класични, алє и на сучасни способ. Так з тей нагоди преглашени и наградзени три найлєпши промотивни видеа на окремним конкурсу о промоциї школи хтори посилали школяре. Перше место освоєли школярки Миряна Пилич и Сара Мандич, друге место Филип Будински, а треце Матеа Югик и Аня Ґовля.

