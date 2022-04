Вчера означени Желєни штварток

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая вчера означели Вельки, або Желєни штварток, дзень кед ше Церква здогадує Исусового остатнього дня пред тим як бул влапени и розопяти.

У Катедралней церкви вечар на 19 годзин Вечурню и Василийову Службу Божу предводзел владика кир Георгий Джуджар з домашнїма священїками парохом о. Владиславом Варґом и капеланами о. Владимиром Медєшом и о. Михайлом Шантом, як и старовербаским парохом о. Алексийом Гудаком.

На Вельки штварток ше случела и Тайна вечера на хторей Исус умивал ноги своїм апостолом и з тим чином симоволично указал як християнє маю любиц єден другого. На спомин того и вчера вечар у Катедралней церкви владика Георгий умил ноги 12-цом членом Церковного одбору Катедралней церкви св. оца Миколая, на чолє з предсидательом Михайлом Рамачом.

