ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” штварток, 11. марца, отримане Змаганє з математики „Мислиша”.

На змаганю у дюрдьовскей школи участвовали седемдзешат школяре зоз шицких осем класох. Орґанизоване є у сотруднїцтве зоз Математичним дружтвом „Архимедес” зоз Беоґраду котре снователь того змаганя. Змаганє було националне, понеже ше того дня змагали шицки школи котри ше приявели, на уровню цалей

Резултати з тогорочного змаганя найвироятнєйше буду готови о даскельо тижнї.

