РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох ,,Петро Кузмяк” вчера, 23. априла, орґанизовала традицийни Ярнї крос, на уж добре познатим месце – у лєшику.

Kоло 450 школярох основних и штреднїх класох ше по возросту змагали у обегованю, на хторим ше за перши пейц места доставало диплому, а перши три символични награди.

Зоз Ярнїм кросом Школа означує и наиходзаци ярнї школски розпуст хтори почнє 30. априла и за штредню школу будзе тирвац по 4, а за основну по 9. май.

