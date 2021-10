Вчера подписани контракти за средства зоз Буджетского фонду

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ вчера орґанизовало подписованє контрактох зоз орґанизациями, установами и здруженями националних меншинох за чийо проєкти зоз обласци образованя обезпечени средства.

Вкупно подписани 78 контракти, медзи котрима аж шейсц зоз рускей заєднїци, РНТ „Петро Ризнич Дядя” достал 600.000 динари за проєкт Театралного дзецинского омнибусу „Вандровкаш 3”, Здруженє гражданох РуСТЕМ з Руского Керестура 585.000 динари за проєкт „Учце руски з нами (кратки интернет лекциї руского язика), Новинско-видавательна установа „Руске слово” 550.000 динари за проєкт „Кухня то школа” (кнїжки, едукациї и роботнї интеркултуралносци), 385 тисячи динари достало КПД „Карпати” з Вербасу за проєкт „Карпати и млади – вєдно зме моцнєйши”, Здруженє гражданох „Руска скарбнїца” з Руского Керестура достала 285.000 динари за проєкт „Настава, учебнїки и виволаня онлайн настави на руским язику”, а Дружтво за руски язик, литературу и културу достало 200.000 динари за проєкт „Руска ґимназия”.

На подписованю спред Министерства були присутни министерка Ґордана Чомич и державна секретарка Олена Папуґа , як и чолни особи апликантох котри достали средства зоз рускей заєднїци – Славко Орос, др Борис Варґа, Деян Загорянски, Таня Арва Планчак и Желько Ковач, Наталия Будински, и Ирина Папуґа.

Най здогаднєме, Буджетски фонд за национални меншини за реализацию програмох и проєктох у обласци образованя за 2021. рок виноши 30 милиони динари.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)