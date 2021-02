Вчера „Позитивна минута”, нєшка Лекцио дивино

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Каритасу вчера вечар отримане стретнуце „Позитивна минута” на тему Хорота и церпенє у Библиї, а пририхтала го шестра служебнїца Михаїла Воротняк. Нєшка на 18 годзин стретнуце Молитвове преглїбйованє св. Писма у центре Блажена Йосафата хторе водзи ш. Авґустина Илюк.

На Позитивней минути преглїбйовало ше тему пошвецену хороти пре актуални Шветови дзень хорих хтори ше у Католїцкей церкви означує нєшка 11. фебруара, на нєзаповедане швето Лурдескей Мариї.

Стретнуца у центре шестрох служебнїцох Блажена Йосафата однєдавна ше отримує кажди пияток од 18 годзин. На нїм ше учи молитвово преглїбйовац Св. Писмо по методи Лекцио дивино. Вибране же би ше вжало євангелски читаня хтори буду читани на Служби Божей шлїдуюцей нєдзелї.

На обидва стретнуца поволани заинтересовани шицких ґенерацийох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)