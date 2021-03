Вчера посадзени ище 90 дуби

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна заєднїца у Руским Керестуре вчера, 26. марца, орґанизовала ище єдну роботну акцию у хторей посадзени 90 дуби, у лєшику, на початку Русинскей улїци на Ярашу.

На спомнутей локациї, на хторей и прешлого тижня посадзени 200 баґренки, вчера посадзени древка хтори МЗ достала од ЯКП Комуналєц зоз Кули.

На роботней акциї участвовали 10 особи, зоз МЗ, Руском-у, Здруженя спортских рибарох Коляк, як и даскельо волонтере з валалу.

По словох секретара МЗ Михайла Пашу, за остатнї 6 мешаци у валалє посадзени 1.100 древка, а традицию ожелєньованя предлужи ше на єшень, кед у планє засадзиц тиж коло 1.000 древка, на рижних локацийох.

