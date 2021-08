РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским теметове вчера похована мала шестра Кристина, хтора ше упокоєла 21. авґуста у своїм 101. року живота у Манастире Исусових малих шестрох на Циґлашоре. У Руским Керестуре прежила пол свойого вика, дзе пришла 1973. року.

Мала шестра Кристина Труфер, Нємкиня, народзена 23. фебруара 1921. року у Швайцарскей, як дзевяте од єденацецерих дзецох своїх родичох. До свойого 41. року робела як учителька, кед почувствовала монашеске поволанє, до чину Исусових малих шестрох, хтори основала ш. Маґдалена 1939. року спатраюци ше на приклад Карла де Фукоа. Пред тим як пришла до Керестура, дзе початком 70. рокох прешлого стороча отворени манастир у доме першей малей шестри Рускинї – Мариї Меланиї Рацовей, Кристина жила як шестра у Берлину, Паризу, Риме…, а новицият за шестру закончела у Єрусалиме.

Як сама гуторела, барз полюбела Руснацох и Керестур накадзи пришла, сцела ту остац голєм седем роки, алє ше єй жаданє вецей раз помножело. Того року, 23. фебруара, зоз Благодарну Службу Божу Керестурци и други єй приятелє означели 100 роки живота ш. Кристини, а винчованки єй теди послали папа Франциск, наш епарх кир Георгий Джуджар, шестри Служебнїци и числени приятелє и почитователє.

Одпитуюци ше од нєй вчера, парохове керестурски о. Михайло Малацко и коцурски о. Владислав Рац, подзековали єй у мено цалого валалу и нашей Церкви, за хтору манастир Малих шестрох бул вельки благослов. Подзековали єй за вельке шерцо, молитву, любов и помоц каждому, а поготов „найменшим” цо у духу харизми єй монашеского чину; за єй любов ґу цалому рускому народу, рускому язику и нашому обряду. Високи красни гори свойого отечества свидомо заменєла за нашу питому ровнїну, о чим шлїди зохабела и у своєй поезиї.

Малу шестру Кристину пришли випровадзиц єй мали шестри, на чолє зоз ш. Мартину и Весну хтори єй вислужели у єй остатнїх жемских дньох, представителє єй фамелиї, Церковни одбор, представителє Месней заєднїци и велї парохиянє. У обряду хованя участвовали домашнї священїки. о. Малацко, о. Михайло Шанта, коцурски о. Рац, кулски о. Дамян Кича ЧСВВ, о. Платон Салак ЧСВВ и дюрдьовски о. Михаил Холошняй. Представителє Холошняйовей фамелиї, шпивали и часц хованя.

Хованє було преношене прейґ Фейсбуку Катедралней церкви св. Миколая.

Малей ш. Кристини вичная памят!

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)