Вчера похована монахиня служебнїца НДМ ш. Йосафата Монар

РУСКИ КЕРЕСТУР – На теметове у Руским Керестуре вчера похована монахиня служебнїца, шестра Йосафата Монар, хтора ше упокоєла 18. мая у своїм 92. року живота у керестурским манастире шестрох Служебнїцох.

Ш. Йосафата у Керестуре и народзена 3. фебруара 1930. року як Юлияна, єдно з троїх дзецох оца Осифа и мацери Юлиї Монарових. До основней школи ходзела у родним валалє Керестуре, а 15.06.1949. року ступела до манастира шестрох Служебнїцох у Коцуре кед настоятелька була ш. Софрония Рамач. О пол рока облєкла и монашески шмати. Першу дочасову пришагу (обити) дала 22. 12. 1951. року, а вичну 26. 12. 1958. року.

Уж як монахиня у Коцуре докончела основну школу, а потим тророчну штредню медицинску у Новим Садзе дзе такой достала роботу у шпиталю 1958. року, дзе як медицинска шестра на инфективним оддзелєню робела аж по пензию. У медзичаше 1962. року закончела курс скраваня и шица, а 1978. и катехетски курси.

Попри у шпиталю шестра активно служела у новосадскей парохиї св. апостолох Петра и Павла, дзе помагала у сахристиї, дзияковала, учела дзеци на виронауки и робела у Каритасу. Вирни у тей парохиї ю окреме любели и почитовали бо каждому була на помоци, и на розполаганю за пораду, красне слово, потримовку. За свойо 40 рочне служенє у новосадскей парохиї 2009. року достала подзекованє од Апостолского пристолу св. оца папи. Тиж за свойо катехетске служенє 2016. року достала припознанє и од Дружтва за руски язик, литературу и културу.

Пре погоршане здравє од 2016. року з Нового Саду була премесцена до манастирского дому у Керестуре, дзе до остатку, гоч у посцелї, сцерпено подношела свою хороту, з ошмихом на твари, духовну кнїжку и пацерками у рукох. Окремне почитованє до Пречистей Дїви Мариї мала од малючка, любела ше модлїц ше ружанєц и Молебени до Богородици. Єй ше цали живот нєвистато модлєла за потреби шицких, шестрох, вирних, цалей Церкви и народу. Праве у чаше майових Молебенох до Богородици, и упокоєла ше у Господу.

Вичная єй памят!

