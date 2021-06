Вчера почало тестиранє зоз сербского як нємацеринского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи з домом школярох Петро Кузмяк, вчера 10. юния почал други круг тестираня школярох зоз сербского як нємацеринского язика, у тим школским 2020/2021. року.

И тераз, як и на початку школского року, тестиранє ше окончує онлайн, з тим же школяре 2. и 3. класи основней школи тести поробели у школи, зоз технїчну помоцу своїх учителькох, а старши возрости, школяре 6. и 7. класи основней, як и школяре 2. и 3. класи Ґимназиї, тест буду мац можлївосц поробиц и з дому.

Слово о проєкту хтори почал пред пейцома роками, а окончує ше з цильом же би ше провадзело нови програми настави и ученя, хтори вєдно запровадзую Мисия ОЕБС у Сербиї и Завод за унапредзованє образованя и воспитаня.

Школяре тест робя анонимно, прейґ платформи Заводу за унапредзованє образованя и воспитаня, хтори источашнє и ношитель проєкту, а тестиранє будзе тирвац по штварток 17. юний.

