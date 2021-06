Вчера почал Ноцни турнир у малим фодбалу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 27. юния, у Руским Керестуре на терену у Старей школи, почал Ноцни турнир у малим фодбалу, хтори орґанизує Спортске дружтво „Русин”.

У катеґориї пионирох приявени вкупно 5 екипи, зоз Керестура и Кули,у катеґориї ветеранох ше змагаю тиж 5 екипи зоз Керестура, Кули, Вербасу и Коцура, а найвецей, дзешец екипи, приявени у ґрупи сениорох, дзе у каждей ґрупи буду по пейц екипи, зоз – Сивцу, Кули, Лалитю, Червинки або зоз Керестура.

Змаганя ше бавя по двокружней системи, кажде зоз каждим у своєй ґрупи, а кажди вечар ше бави по єдно змаганє пионирох, ветеранох и по два змаганя сениорох.

Уходнїца за одроснутих нащивительох кошта 100, а за дзеци 50 динари, и кажда уходнїца участвує и у вицагованю за томболу хтору обезпечую рижни спонзоре.

Орґанизаторе предвидзую же Турнир будзе тирвац мешац, з тим же соботами Турнир нє будзе отримовани.

