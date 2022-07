Вчера почал 15. Младежски волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младежски волонтерски камп, 15. по шоре, почал вчера 25. юлия у Руским Керестуре и будзе тирвац по 5. авґуст, а потераз приявени 15-ецеро волонтере, шицки з Керестура.

Тогорочни камп уметнїцкого характеру, та ше уж першого дня почало пририхтовац подлоги на мурикох у дворе Школи „Петро Кузмякˮ, по хторих волонтере буду мальовац.

Волонтере зоз шпахлами рипали фарбу зоз старих малюнкох на мурикох, а потим преходзели зоз подложну и билу, фасадну фарбу. Свойо малярске знанє и искуство у пририхтованю фарбох з волонтерами подзелєл наставнїк Славко Пап, на чим су му окреме подзековни.

По законченю муралох у школским дворе, волонтере планую украшиц и мур на Русиновим стадиону.

Тогорочни камп локалного характеру, а заинтересовани ше на камп можу приявиц ище вше.

Камп ше отримує по проєкту „За красши Руски Керестур 2022.ˮ, а финансийно го потримали Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох, як и Општина Кула, зоз сектору за туризем и за активносци младих.

