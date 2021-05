Вчера ревакциновани 196 особи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У здравственей амбуланти вчера окончене ревакцинованє 192 Керестурцох зоз вакцину продукователя Файзер-Бийонтек, хтори першу дозу вакцини прияли 25. априла, тиж на тим дочасовим пункту у валалє.

Вакцинованє окончене зоз шицкима предписанима защитнима мирами а, як дознаваме од секретара МЗ Михайла Пашу, у Месней тирва приявйованє за нови дози вакцини, на тот завод продукователя Синофарм. О термину кеди будзе орґанизоване нове вакцинованє жителє буду на час поинформовани.

Потераз, по шлєбодним преценєню, у Керестуре вакцину прияли коло 1.000 особи, а у цалей кулскей општини голєм з єдну дозу вакциновани коло 16.500 гражданє.

