Вчера успишно загашени огень, огньогасци апелую на осторожносц зоз ґаром

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, у обисцу, у улїци Яши Бакова у Руским Керестуре, вибухнул огень у хторим згорела шопка з огриву, а дзекуюци швидкей интервенциї Добродзечного огньогасного дружтва огень успишно загашени за годзину.

По словох члена ДОД-у, Славка Надя, огень вибухнул пре ґар хтори бул усипани до пластичней канти, одкадз ше огень преширел и залапел аж и кровну конструкцию.

Понеже истого дня коло поладня, кед и вибухнул огень, члени Дружтва були позберани у Огньогасним доме пре акцию пилєня древа за огриву, огньогасци барз швидко сцигли на терен, та ше огень нє преширел на терховню и други сушедни обєкти.

У тей интервенциї потрошени коло 6.000 литри води, а огньогасци з тей нагоди апелую на шицких гражданох же би у жимским чаше, кед актуалне топенє, окреме водзели рахунку о ґару хтори вируцую зоз пецох.

