Вчера у Новим Садзе умар Дьордє Балашевич

НОВИ САД – Вчера, у своїм 67. року, умар Дьордє Балашевич, познати новосадски кантавтор, писатель и ґлумец, на Инфективней клинїки Клинїчного центру Войводини.

Як преноша медиї, Балашевич на лїченє прияти вовторок, 16. фебруара, пре запалєнє плюцох як пошлїдок охореня од Ковиду-19 котре пред тим лїчел дома, алє после погоршаня здравственого стану, прияти є на лїченє на Инфективну клинїку.

Вистку о його шмерци преноши векшина медийох у реґиону, а нам останє у живим паметаню кед 2010. року нащивел Руски Керестур з нагоди промоциї филма Као рани мраз у Велькей сали Дома култури, дзе настала и насловна фотоґрафия, як и зоз двох концертох котри отримал у Руским Керестуре рок потим, 2011. року, на Фестивалу рускей култури Червена ружа, кед ше означовало 50-рочнїцу отримованя того Фестивалу. Медзитим, колумниста Дюра Винаї нас у своїм тексту здогаднул на його перши концерт у Руским Керестуре у Младежским доме 1978. року.

Вчера вечар велї Новосадянє запалєли швички и однєсли квеце пред його обисце и при памятнїку Светозарови Милетичови на Площи шлєбоди, дзе ше зоз його шпиванками одпитали зоз моцним аплаузом. Застави у цалим городзе були спущени на пол копиї, а у Городскей хижи першираз у єй историї шицки шветла погашени.

Балашевич народзени 11. мая 1953. року у Новим Садзе. Бул член ґрупох Жатва (Жетва) и Вчасни мраз (Рани мраз), а 1982. року почал соло кариєру. Обявел вкупно 16 албуми и пейц кнїжки – Три послератна друга, Додир свиле, Као рани мраз, Један од оних живота и Календар мог детињства. Ґлумел у даскельо телевизийних серийох за хтори писал и музику.

Синґл Рачунајте на нас, котри вишол у периодзе кед бул член ґрупи Рани мраз, зазначел вельку популарносц у СФРЮ и остал популарни медзи велїма людзми.

Як потераз сообщене, Город Нови Сад преглаши Дзень жалосци на републиним уровню накадзи фамелия Балашевич одредзи датум, час и место хованя.

Вична памят!

