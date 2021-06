Вше вецей напредую у бависку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єдно фодбалске стретнуце отримане прешлого викенду, всоботу 29. мая, на хторим штири змаганя одбавели младши и старши когуцики, як и пионире ФК Русин процив своїх парнякох зоз Кули.

Перше наступела младша екипа когуцикох, дзеци 1. и 2. класи основней школи, а потим и старши, дзеци 3. и 4. класи основней школи, хторих тренира Сани Колошняї. З тей нагоди, младша екипа когуцикох указала векшу схопносц на желєним тепиху, та Кулянцох победзели з резултатом 4:3 (2:2). На терену ше найлєше указали – Йован Бошкович, хтори за свою екипу дал аж 2 ґоли, а по єден прецизни ґол дали Дарко Еделински и Єлисей Пап.

Русиново младши когуцики участвовали у составе – Давид Колошняї, Тони Надь, Тони Колошняї, Тони Чижмар, Йован Бошкович, Валентин Гарди, Дзвонко Мудри, Марко Илич, Корина Будински и Даниел Фейди.

Старши когуцики одбавели кус слабше од младших, та страцели з резултатом 5:3 (3:2). Но, у першим полчаше водзели з резултатом 2:0, алє понеже у таких стретнуцох битнєйше же би шицки, та и кус слабши бавяче, мали нагоду войсц до бависка, Кулянци звекшали резулат на 3:2, та предносц з резултатом остала по конєц змаганя на їх боку. Два ґоли за Русин на тим змаганю дал Никола Планчак, а єден Лука Стойков.

За Русин у старшей екипи когуцикох наступели – Марко Драґутинович, Урош Плавшич, Лазар Плавшич, Єлисей Пап, Никола Планчак, Тони Орос, Марко Илич, Никола Петкович, Анамария Сопка, Алекс Звинґ и Николая Рац.

На соботу когуцики враца госцованє Кулянцом, а такой шлїдуюцого дня, на нєдзелю, младши когуцики наступя на манифестациї „Днї валалу, днї жита” кед одбавя даскельо змаганя процив парнякох з Крущичу.

Тренинґи и змаганя буду тирвац през цали юний, док нє почнє школски розпуст, шицки заинтересовани дзеци можу ше идалєй приключиц, а тренинґи безплатни.

