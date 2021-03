ЖАБЕЛЬ – У централизованей ковид-амбуланти у Жаблю, уж даскельо тижнї за шором нєпреривно ше звекшує число препатрункох и тестираних гражданох на присуство коронавируса, алє и число новозаражених тестираних. По вчера, пондзелок 15. марца, у жабельскей општини було 140 активни случаї зоз присуством Ковида-19.

Ковид-амбуланта Дома здравя Жабель роби од седем рано до седем вечар, находзи ше у дворе Дома здравя у Жаблю, а контакт телефон ище вше исти 064/805-72-36.

