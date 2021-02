Вше вецей таких цо ше врацаю до природи

Чловек створени як часц природи, прето ше у нєй и добре чувствує. Нажаль, уж давно ше зоз своїм способом живота досц оддалєл од нєй, и поєдинєчно, и як цивилизация. Праве рушанє, як єдна з дефиницийох живота, дава нам и природни имунитет хтори нєшка барз важни у ситуациї яку жиєме пре корона вирус. Дзепоєдни людзе з Руского Керестура кажду шлєбодну хвильку препровадзую шейтаюци ше по природи.

Познате же ше остатнї роки велї Керестурци шпацираю по валалских улїцох, алє найчастейше вечарами, т. є. кед маю найвецей часу. Но, єст и тих хтори ше шейтаю през дзень, нє патраци яка вонка хвиля, або хтора рочна часц. Шейтанє и рушанє им постало здраве и хасновите звикнуце. Стретаме их и у тих жимских дньох, а єдна з таких и фамелия Ксениї Шовшовей хтору кажди дзень мож видзиц у тей активносци. Шейтац ше ходза Сенка зоз сином Борисом и дзивку Наташу, або зоз супругом Юлином, як гваря, викомбиную ше хто и кеди як може.

– Ми барз любиме природу и буц на швижим воздуху, а шейтаме ше шицки, поготов вжиме кед одпочиваме од роботи. Найчастейше ходзиме по беґелю, идземе на Широке, а влєце иншака маршрута, бо пре густе желєнїдло, а нє вше анї покошене, идземе на базен. Мож пойсц и до хотара, на Яраш просто по калдерми, тамаль мож и кед блато або шнїг, а кед красша хвиля, вец то базен, беґель, спрам Водици, рибалову… Скоро вше по окраїску валала, прето же вжиме по валалє дим, та воздух давяци – приповеда нам Ксения. А на питанє, одкеди и прецо ше одлучели шейтац, гвари же вше любела физични активносци попри своєй роботи як просвитного роботнїка.

– Роками на роботи вельо шедзиме, та ми вше одвитовало после роботи пойсц ше з моїма прешейтац. Барз важна природа и слункова шветлосц, кед нєбо чисте и белаве и теди ше треба шейтац, поготов пре Д витамин. Хто нє старчи през дзень, лєпше и вноци як нїяк. Правда, лєпше кед дзень гоч лєм 20 минути, або пол годзини, а найлєпше годзину. И найлєпше швидке рушанє котре ма найвецей ефекту. Бо, швидки темпо барз добри и за циркулацию и шицки нукашнї орґани вец лєгчейше робя, и шерцо и жалудок, а вец и розум, поготов же ми уж у рокох. Барз ми вельо помогло рушанє за мойо здравє и цела и психи, и хиби ми кед ше дараз случи же пар днї нє пойдзем – потолковала Сенка. Наташа ше надовязує же гоч випатра же то мала ствар, воно вельо доприноши здравю и младим и каждому, а Борис гвари же ше почал шейтац по совиту дохтора.

– Почали ме болїц крижи, бо цали рок шедзим у трактору. Волїм тото як вежбац, баржей ми пасира. Нє хиба же вонка и жимно, та яка хвиля так ше облєчеш, ша и по шнїгу нє таке страшне, и теди приємно. На часци беґеля од пристанїща по базен, та аж и по брану, барз фреквентне, и тераз вжиме скоро кажди дзень дакого мож стретнуц, бо ше велї шейтаю. Видзиме же єст и фамелиї хтори ше шейтаю з малима дзецми, баржей на базену, т. є. од моста ґу брани, стретаме и младших, а тадзи, на пристанїщу и од моста, рибаре – гвари Борис и додава же и вон сам нє знал кельо красни места маме ту блїзко коло нас, кельо єст птици, сарнї, заяци, лебеди.

МОЖ И НА БИЦИҐЛИ

Єдно пополаднє на преходзки по беґелю, од пристанїща по базен, стретли зме и младого челєднїка Бориса на бициґли.

– Голєм пар раз до тижня идзем ше превожиц по беґелю, а дакеди и пешо. Кед сом сам, вец на бициґли, а кед зоз дружтвом, вец пешо. Ходзиме тадзи од пристанїща, та по базен, а дакеди аж и по брану, и хлапци и дзивчата. Кед фина хвиля, вец пойдземе аж по Широке. Одросли зме на беґелю, та любим

е присц и тераз, гоч и корона, а и жима, нєт тельо роботи, швета прешли, та пасира дакус ше прейсц и надихац швижого воздуху – гвари вон.

Гоч тогорочна жима досц блага, нєдавно даскельо днї моцно сцисла, так же аж и беґель змарзла, поготов у часци од пристанїща ґу базену, а було и шнїгу. Алє анї таки жимни днї, та и кед падало, велїм нє завадзали же би вишли на преходзку по беґелю. Єдну з таких розгляднїцох зазначела и

уж позната керестурска фоторепортерка з мобилним телефоном, хтора скоро кажди дзень, а поготов през викенд нє лєнствує, чи пешо, чи на бициґли призначи прекрасни пейзажи, беґельски, хотарски… Вец их подзелї зоз шицкима на Фейсбуку же би голєм так уживали у тей красоти. Як гвари, вона сама ужива у природи, и барз люби вельо того у нєй, а поготов лебеди зоз хторима ше уж и спайташела, бо их ходзи кармиц, та ше нє боя дац висликовац и зоз блїзка.

Гоч жимно, на беґелю єст и рибарох. Вода ше змарзла, алє страсним рибаром анї то нє завадзало. Йоаким Регак Цане на пристанїщу з чамца вицаговал златици.

– Мушел сом себе з чамцом розбиц ляд, алє то нє проблем. Я барз уживам буц ту на беґелю. Уж мам и часу як пензионер, та ми нє завадза анї жима, окреме кед ше добре облєчем – гвари Цане хторого зме зоз супругу и псом часто стретали и на преходзки ґу брани.

КОЛО ВОДИ БАРЗ ХАСНОВИТЕ

Шейтанє облюбена активносц Меланиї Бояновичовей, пензионованей професорки хтора ше часто шейта, и по беґелю, и коло базену. Гвари

же зоз супругом и псом найволя пойсц до хотара нєдалєко од Населєня, там єст и беґельчик, та ше и пес наужива.

– Шейтам ше велї роки, од дзецинства, коло беґелю, а ище сом на студийох любела пешо ходзиц по варошу и розпатрац. Док нам дзеци були мали, нароком зме дакеди на бициґлох пошли до Коцура, до моїх родичох, и то дзецом було вельке дожице. На роботу сом найвецей пешо ходзела, а кед сом як младша мала бриґи з плюцами, дохтор ми гварел же ше прето треба шейтац коло води, бо є барз хасновита, гоч и нє ма йоду як морска. Я ше вец того тримала, и видзела сом же ми помага. Теди ми и хлапци були менши, ходзели риби лапац, та сом и их пошла опатриц – памета Мелания хтора вше любела пойсц до природи, гоч лєм там по своїм красним Населєню, а за шейтанє ма пайташку, або свою дзивку Наташу.

– Замерковала сом же ше людзе тераз, одкеди корона, ище вецей шейтаю як скорей. То барз хасновите и за физичне и за психичне здравє, и тераз вжиме, по каждей хвилї, аж и кед пада диждж. Так мам вше лєпшу кондицию, чувствуєм ше лєпше, здравше, швижо. У природи сом вельо и сликовала, та находзим у тим и инспирацию за писанє, аж дацо и рисуєм, робим ручни роботи – гвари наша собешеднїца.

И Бояновичова прешвечена же за добри имунитет потребне комбиновац поживу,

и физичну активносц на воздуху, а тиж и духовни бок нє занєдзбац, же би чловек витримал, и у тих нєизвесних часох ше одупар страху з хторим є зочени, так повесц, кажди дзень.

СТВОРИЦ ЗВИКНУЦЕ

– Вше бизме мали вигварку за нє шейтанє пре хвилю, бо раз горуцо, вец жимно… Прето барз важне створиц звикнуце. А за мешац и пол, два, ше тото посцигнє, и вец без нього, нє мож – прешвечена Сенка обгрунтуюци же вше мож найсц шлєбодного часу и дачого ше аж и одрекнуц.

– Ми дома нє патриме телевизию, а верим же кажде може найсц часу и даяк ше орґанизовац, окреме кед себе постави приоритети – гвари на концу наша собешеднїца.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)