Вше маме надїю и потїху

Шветочно и традицийно и того року преславена Пасха, Велька ноц у нашим нєвельким народзе, у тим вельким и барз пременлївим швеце. Слава Богу! Исус, добри пастир хтори з Оцом и Духом Святим обраца шицко на добре, гварел най ше нє бої Його мале стадо. Христос воскрес и отворел нам драгу до Нєба, до щешлївого вичного живота, такого якого очи нє видзели, алє то нє лєгко похопиц, и велї нє похопюю и нє прилапюю.

За Исуса и Його науку треба ше ознова одлучовац, зоз того цо знаме и зоз совисци, так повесц кажди дзень, у рижних ситуацийох, пре слабосци у нас и у околїску.

Главна одлука и борба ше водзи у нас, гоч то можебуц нє так випатра. У нас можеме дацо пременїц кед сцеме, а у околїску ‒ можебуц, лєбо нїч нє можеме.

Влонї, єдно здравствене виглєдованє компаниї „Штада”, хторе облапело вецей як 16 жеми, медзи хторима и Сербия, указало же, и попри злєпшаня менталней стабилносци Европянох, ище вше єст вельо страхи хтори их обтерховюю. Страх од траценя ближнїх найбаржей страши гражданох Сербиї (72 одсто), а вельо менєй Британцох (50 одсто) и Голандянох (45 одсто).

Християнє, як гварел апостол Павло, можу буц смутни, алє нє як гевти без надїї. Нє лєгко звладац свойо обаваня, ширше патрено преокупированосц зоз собу, а до Нєба мож пойсц лєм зоз доброту ґу другим, зоз тим цо зме другим дали. Нїч друге зоз собу нє ношиме. Старши то баржей розумя.

Гражданє Европскей униї у 2022. року свойо задовольство зоз животом оценєли у просеку з оцену 7,1, на скали од 0 (вообще сом нє задовольни) до 10 (цалком сом задовольни), указало єдно виглєдованє, хторе обявене у априлу того року. Людзе ґенерално, задовольнєйши з особнима одношенями хтори у просеку оценюю зоз 7,8, як зоз своїма финансиями хторих оценюю зоз 6,6. Виглєдованє указало же задовольство з особнима одношенями и власнима финансиями рошнє з уровньом образованя.

З нагоди релиґийносци и Пасхи, нам то може суґеровац же потребне мац вецей вирского знаня (и Исус нєпреривно научовал людзох), же бизме мали вецей хасну и задовольства у вири. За свойо добро треба з увагу провадзиц цо ше случує и бешедує у Церкви и цо ше гвари у Святим писме, поукох святих и духовних особох.