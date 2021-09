ШИД – Вчера отриманe финалнe стретнуце КУП змаганя Сербиї на подручу Општинского фодбалского союзу Шид у хторей Гайдук з Вишнїчева победзел Обилич 1993 зоз Куковцох зоз 1:0.

Гайдук освоєл погар и 50.000 динари и предлужує змаганє на подручу Фодбалского союзу Сриму у КУП змаганю Сербиї.

