ШИД – Зоз змаганями у 26. колу закончена сезона у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, а нови шампион Гайдук з Вишнїчева хтори у Бачинцох победзел ОФК Бачинци зоз 5:0 и освоєл перше место зоз 64 бодами, док ОФК Бачинци дванасти зоз 22 бодами.

ОФК Бикич дома победзел Срим з Руми зоз 3:0 и на таблїчки завжал одличне шесте место зоз 45 бодами.

