Гарештанєц

Уж мешацами слухаме о тим же треба ношиц маску, тримац дистанцу, же вакцинация єдине конєчне ришенє у борби зоз вирусом корона. И то шицко у шоре. Кед сцеме зопрец хороту, мушиме поробиц шицко цо мож же бизме єй онєможлївели же би ше ширела. Медзитим, як то обично идзе, вше ше найдзе дахто хто „мудрейши” од фаховцох. Дахто хто прешедзел даскельо годзини пред компютером, одпартел даскельо знїмки на ютюбу, пречитал даскельо тексти на интернету и прешвечел ше: корона нє постої. Лєбо постої „дацо”, алє лєм прето же би нас прейґ вакцини чиповали. Лєбо вакцина нє безпечна и хто зна цо у нєй… То лєм тоти „розумнєйши” теориї, гевти поза гранїцох параної и здравого розума, анї най нє начишлюєм.

Перше сом мал дзеку нацаговац ше зоз такима, намагал сом ше им розтолмачиц же дзепоєдни людзе учели медицину длужей як цо вони сами ходзели до школи, же пре вакцину людзе нє умераю од тетануса, дифтериї, туберколози, ґрипи, осипкох и покох. Пробовал сом им на рационални способ розтолковац же їх приповедки и теориї маю смисла кельо и идея же жем ровна плоча, алє дармо. Нє мож доповесц. Лєм вас єдно модлїм: нє починайце зоз приповедку „кажде ма право на вибор, то особна ствар, кажде ма свойо думанє…”. У принципу нє мам проблем зоз тим, алє у тей конкретней ситуациї мам, и то вельки, превельки проблем.

То чи дахто вери до Бога чи нє, нє бриґа ми, то особна ствар и нє уплївує анї на мой, анї на живот нашого дружтва. Нє бриґа ми анї кед дахто дума же жем ровна, гоч кельо по моїм думаню, таке становиско глупе, алє заш лєм, анї то нє уплївує на заєднїцу. Могол бим так чишлїц, алє поента у тим же ме нє дотика цошка цо нє уплївує на дружтвени живот и заєднїцу. Алє, мили мой, кед ти нє сцеш ношиц маску, умивац руки, вакциновац ше, е то ме ище як дотика, прето же сцем жиц нормални живот, а ти, мили мой, и тебе подобни, ми то нє даце. Сцем на морє, сцем на концерти, сцем до театру, а после до кафичу же бим бешедовал о представи хтору сом одпатрел, сцем же бим ше могол облапиц зоз людзми хтори ми мили, понеже ми дотик барз важни у живоце, єдноставно сцем жиц нормални живот, а пре тебе, мили мой, и таких як ти, нє можем. Будз ти у фазону теорийох конспирациї, Бил Ґейтс чипованя, людзох-рептилох и босорки под кавчом. Мнє то исте, наисце, вериц до чипованя прейґ вакцини, як и вериц же под посцелю бубуш. Нє проблем же нас трую зоз риалити програмами, циґаня прейґ таблоидох, манипулую зоз економскима податками и здравим розумом, то випатра шицко у шоре и так є, алє корона, боже мой то видумана ствар, а вакцинация експеримент над людскима лабораторийнима мишами.

Знаш як, нє мам ци я цо толковац, анї нє жадам, лєм ци можем повесц же це сануєм. Жаль ми прето же пенєж за твойо образованє руцени през облак, же интернет хаснуєш за тик-ток и голи тети, же нє знаш потолковац нє теорию релативитету и Шрединґеров парадокс, алє анї Питаґорову теорему… Алє, найбаржей ми жаль же ши вообще можлїви у 21. вику, и же пре це такого анї я нє можем ужиц тот 21. вик як чловек, бо сом у гарешту хтори ти, и таки як ти, направели за мнє.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово.

